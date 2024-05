“Post office politico”, Perna e Di Francesco con i giovani: “Abbattiamo le distanze”

Micari ha fatto il punto sull’importanza dell’Europa per i giovani. Falletta ha parlato del lavoro che va fatto in Europa per difendere e sostenere le aziende agricole, comprese quelle locali. Cosentino ha riferito che la sua amministrazione lavorerà ripartendo dai giovani e con l’obiettivo di rendere la città appetibile, un luogo in cui tornare e non dal quale scappare. “Ho deciso di candidarmi insieme a Giuseppe Perna, sostenendo Grazia Cosentino come candidata sindaco della nostra città, perchè penso che Gela abbia bisogno di nuove facce e nuove idee. Sono pochi i giovani che ad oggi hanno avuto la possibilità di collaborare con il nostro Comune e con l’amministrazione. Ad oggi penso che sia arrivato il momento di scendere in campo per proporre progetti nuovi che possano contribuire alla ripresa economica della città. Noi siamo il futuro, noi abbiamo deciso di vivere Gela e noi abbiamo scelto di scendere in campo per migliorarla. I giovani con voglia di fare, coadiuvati dai più esperti, possono contribuire alla ripresa e alla rinascita della città”, ha detto Marta Di Francesco.