Post su un blog, giovane donna assolta: non fu diffamazione

Niscemi. Quello che scrisse, alcuni anni fa, su un blog on line, non si riferiva direttamente all’esercente che si sentì diffamata. Il giudice Eva Nicastro ha assolto una giovane donna niscemese. Era a processo, dopo la denuncia della commerciante. Nel commento, sul blog, la giovane ipotizzava che i danneggiamenti subiti dalla sua famiglia, potessero essere riferibili ad una persona, titolare di un’attività commerciale nella quale aveva lavorato. Elementi che portarono la commerciante a sporgere denuncia. Nel corso del dibattimento, il difensore, l’avvocato Salvo Macrì, ha spiegato, citando giurisprudenza della Cassazione, che frasi e richiami, indeterminati, non possono essere alla base di un’eventuale diffamazione. Per la condanna, invece, hanno concluso il pm e il legale di parte civile, l’avvocato Vincenzo Arcerito.