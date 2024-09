Posto di blocco forzato, sviluppi nell’indagine: sequestrata droga, un arresto

E’ stato effettuato l’arresto del ventitreenne Giuseppe Sfalanga, che probabilmente sarà sentito domani dal gip per l’interrogatorio di garanzia. E’ attualmente detenuto proprio per questa vicenda. Il contrasto al traffico e allo spaccio di droga si conferma una priorità per la procura e per le forze dell’ordine. Sono molte le operazioni messe a segno ormai da tempo in città e sul territorio.