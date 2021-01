Potenziamento del depuratore di Macchitella, Regione: “Chiudere iter entro febbraio”

Gela. Una corsia “preferenziale” per evitare che i finanziamenti possano perdersi e non arrivare a destinazione. La Regione cerca di chiudere le procedure per progetti di depurazione che attendono da anni. Nell’elenco annunciato dall’assessore regionale Toto Cordaro, c’è anche il potenziamento dell’impianto di depurazione di Macchitella, oltre a quelli di Acqua dei Corsari a Palermo, di Capo d’Orlando e di contrada Lusia a Ragusa. A questi si aggiungono il nuovo impianto di depurazione di Messina e il sistema fognario depurativo, e ancora il nuovo sistema di depurazione di Fontana del Conte a Niscemi. Per il governo regionale, questi progetti vanno autorizzati entro fine febbraio. Questa mattina, si è tenuta una riunione tra l’assessore Cordaro e il commissario straordinario per la depurazione Maurizio Giugni.