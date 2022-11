Potenziamento del depuratore di Macchitella, direzione lavori affidata a Caltaqua

Si prevede un potenziamento per arrivare ad una capacità di 25 mila abitanti equivalenti. Costo complessivo dell’intervento è di 6.147.039,20 euro, dei quali 4.249.336,67 per lavori. Si attende che possano partire i cantieri. Il progetto, nei tratti essenziali, prevede un sistema in grado di controllare “quantità e qualità dei reflui in entrata e in uscita”, si legge tra le informazioni riportate da Invitalia che ha coordinato le fasi di gara. “L’intervento di potenziamento in progetto prevede, quindi, la realizzazione di una linea analoga e parallela a quella esistente, avente dimensioni leggermente maggiori per tenere conto dei limiti idraulici dei comparti oggi in esercizio”, riporta il disciplinare che era stato pubblicato. I lavori di potenziamento a Macchitella dovrebbero andare di pari passo con quelli per la rete idrica e fognaria di Manfria, che invece come riferito ieri sono in forte ritardo.