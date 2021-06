Pozzi Pantanelli e condotta Spinasanta, “fino a 25 litri al secondo in più per città”

Gela. Il potabilizzatore consentirà una fornitura di venti-venticinque litri al secondo dai pozzi Pantanelli. La fonte, alternativa alle forniture di Siciliacque, consentirà al territorio della città di avere una copertura idrica maggiore. Negli scorsi giorni, vi abbiamo riferito dell’ultima autorizzazione rilasciata dal Comune. Questa mattina, i vertici di Caltaqua (Andrea Galle’ e Massimo Chiarelli), il sindaco Lucio Greco e i rappresentanti dell’Ati (il presidente Massimiliano Conti e il direttore generale Antonio Collura) hanno partecipato alla cerimonia ufficiale di consegna del potabilizzatore per l’acqua dei pozzi Pantanelli e della condotta Spinasanta. Per Greco, si può fare ancora di più. “Dobbiamo arrivare a cinquanta litri al secondo”, ha spiegato. Caltaqua e Ati stanno lavorando, nel tentativo di arginare vuoti di forniture e disservizi che per la città si protraggono da anni. “I guasti in città non dovranno più determinare lo stop alle forniture”, ha aggiunto Greco. “Bisogna avere acqua sempre, di qualità e a costi contenuti”, ha insistito il sindaco. Per il presidente Ati Massimiliano Conti è “venticinque litri al secondo dai pozzi Pantanelli sono il primo step.