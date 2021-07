Perché non bisogna temere l’antropomorfismo

Gela. La consapevolezza che gli esseri umani tendono ad antropomorfizzare, cioè a proiettare sul mondo circostante, e persino sulle stesse divinità, i propri tratti fisici, comportamentali e psicologici, è antica. Come sanno i liceali che iniziano a studiare la filosofia (anzi, come sapevano, visto che in certi manuali recenti non se ne trova traccia), di un pensatore presocratico di nome Senofane, vissuto tra il VI e il V secolo avanti Cristo, ci sono pervenuti alcuni versi geniali in cui l’antropomorfismo religioso (per esempio quello di Omero) viene smascherato in maniera definitiva: ogni popolo attribuisce agli dèi le proprie caratteristiche, e persino gli animali, se potessero elaborare una propria teologia, lo farebbero (frr. 14-16). Questo implica che le divinità sono creazioni culturali di chi se ne proclama creatura devota e che il divino, se esiste, non è come gli uomini, ingannati dai poeti, se lo raffigurano.

E così, l’idea che dovremmo imparare a distinguere tra ciò che è del mondo e ciò che è dell’uomo ha attraversato il pensiero occidentale dall’antichità ad oggi, assumendo tutte le forme su un ventaglio di possibilità che va dal realismo più ingenuo (il mondo è esattamente come ce lo rappresentiamo) al solipsismo più estremo (il mondo è un film sognato da me). In tal modo, la propensione umana ad antropomorfizzare è stata valutata a seconda della scelta di fondo operata sul ventaglio suddetto, e anche qui si va da una svalutazione assoluta (alla Senofane) al riconoscimento franco della sua inevitabilità, e quindi alla sua accettazione come vincolo “biologico” non eliminabile.

Come si vede, si tratta di un tema di enorme interesse, perché coinvolge il nostro modo fondamentale di relazionarci con il mondo. A riesaminarlo in maniera dettagliata dal punto di vista non solo della filosofia ma anche delle scienze cognitive e della psicologia evoluzionistica, ci hanno pensato tre studiosi del Dipartimento di Scienze cognitive dell’Università di Messina. In un denso saggio dal titolo “Anti-anthropomorphism and Its Limits”, uscito il 15 novembre scorso su “Frontiers in Psychology”, Alessio Plebe, Pietro Perconti e Mimma Bruni hanno proposto argomenti a favore di una terza via, intermedia, tra i due approcci opposti sopra menzionati. A loro giudizio, l’antropomorfismo può funzionare come una sorta di attrezzo naturale ed essenziale (“natural and frugal heuristics”) per affrontare e risolvere certi problemi relativi non solo alla vita di ogni giorno ma anche alla spiegazione scientifica di certi fenomeni. In tal senso, pur rimanendo vero che l’antropomorfismo è letteralmente un errore (non c’è alcun dio con la barba rossiccia o con il naso camuso, per riprendere i celebri esempi di Senofane), la sua “grammatica”, rivelata dalla stessa evoluzione delle nostre strutture cognitive, suggerisce un suo valore adattivo e in qualche modo “costruttivo”, trattandosi di uno strumento per pensare naturale e produttivo.

Gli ambiti in cui gli autori dello studio testano la loro proposta sono tre: le intuizioni del senso comune, il modo in cui consideriamo le altre specie animali e la conoscenza scientifica. La scelta non è casuale, perché è proprio in ciascuno di questi ambiti che l’antropomorfismo sembra più esposto all’accusa di portarci fuori strada.

L’antropomorfismo come disposizione naturale

Tutti abbiamo esperienza del fatto che, nella vita ordinaria, tendiamo ad antropomorfizzare troppo. Un telefonino e un’automobile sembrano “tradirci” sul più bello e a un animale domestico “manca solo la parola”. Questa iperattività dell’atteggiamento antropomorfico ci suggerisce, però, che a un livello normale di funzionamento esso è del tutto naturale, perché si è evoluto per delle ottime ragioni. È grazie ad esso, infatti, che noi siamo in grado di riconoscere immediatamente i nostri simili, che “prima facie” incontriamo nello spazio come cose tra altre cose, e di interagire in modo pertinente con loro. Se nella conoscenza del senso comune distinguiamo un livello profondo, indipendente dalla cultura e legato alla nostra dimensione biologica (la credenza che domani il sole sorgerà e che il nostro corpo non può attraversare un foro del diametro di un centimetro), e un livello superficiale, dipendente dalla cultura (la credenza che Berlino sia una capitale europea), possiamo vedere chiaramente come l’antropomorfismo nel primo giochi un ruolo costruttivo legato all’adattamento biologico, mentre nel secondo esso costituisca sia un’opportunità euristica che un rischio d’errore.

L’ambiente in cui viviamo è pieno di stimoli in grado di far scattare l’antropomorfizzazione, e gli autori si soffermano in particolare su tre di questi inneschi mentali che sono indipendenti dalla cultura e che conducono l’essere umano a proiettare verso l’esterno i propri tratti (“anthropomorphic mental triggers”): 1) la propensione a distinguere i corpi viventi da quelli non viventi e a leggere rapidamente la specificità emotiva e personale del movimento biologico; 2) l’inclinazione a riconoscere volti in determinate configurazioni percettive; 3) la capacità di seguire lo sguardo di altre persone e di indirizzare l’attenzione verso il medesimo oggetto.

In ciascuno di questi casi è possibile seguire la grammatica dell’istinto antropomorfico e vedere quando esso funziona regolarmente, permettendoci di interagire con i nostri conspecifici, e quando invece esso deraglia verso l’estensione indebita per iperattività. Nel primo caso, per esempio, siamo portati a considerare come agenti intenzionali corpi inanimati come le automobili, mentre nel secondo caso, come dimostrano i fenomeni di pareidolia, siamo portati a vedere forme e soprattutto volti umani in certe macchie sui muri o in certe formazioni nuvolose. Tuttavia, come dimostra il modo in cui vengono progettati i robot destinati all’interazione con l’uomo, l’iperattività dell’istinto antropomorfico, osservano gli autori, può essere sfruttata per umanizzare in modo sempre più affinato certe conquiste dell’intelligenza artificiale, dal momento che possiamo tanto più familiarizzare con gli automi umanoidi quanto più questi si allineano con i tre inneschi mentali suddetti.

L’antropomorfismo e i diritti degli animali

Il carattere costruttivo dell’antropomorfismo, sostengono Plebe, Perconti e Bruni, emerge chiaramente nell’ambito del dibattito sui diritti degli animali. Anzi, il movimento animalista può trarre grande giovamento dal fatto che l’etologia cognitiva sia stata segnata da una sorta di svolta all’insegna dell’antropomorfismo. Vero è che secondo alcuni animalisti l’antropomorfismo è interno allo specismo, dal momento che il primo muove pur sempre dalla centralità della cognizione umana e valuta le altre specie non in sé ma in relazione a ciò che esse hanno di (in qualche modo) analogo all’uomo. In tal senso l’istinto antropomorfico rafforzerebbe involontariamente l’idea specista della supremazia umana. La prospettiva, però, può essere rovesciata e l’antropomorfismo può essere visto come un grande alleato del movimento per i diritti degli animali. La naturale empatia che proviamo per altri mammiferi, per esempio, o per gli animali domestici, come già aveva visto bene Darwin, può aiutarci a comprendere l’universo mentale ed emotivo delle altre specie e fornirci intuizioni fertili sulla continuità evolutiva tra queste e l’uomo da un punto di vista non solo morfologico ma anche cognitivo. Gli studi degli ultimi decenni su cognizione, emozione, linguaggio e comunicazione animale stanno lì a dimostrare che, in un caso come questo, l’antropomorfizzazione, lungi dall’essere sempre un errore metodologico, è non di rado l’approccio più in sintonia con il dato ormai acquisito della stretta parentela del Sapiens con molte altre specie. L’errore, semmai, è rimanere vittime inconsapevoli del vecchio pregiudizio cartesiano di considerare quella umana come una specie calata sul pianeta con un gancio appeso al cielo, come direbbe Daniel Dennett.

A tal proposito, gli autori citano tra gli altri l’etologo olandese Frans de Waal, il quale, nel suo libro più recente, “Siamo così intelligenti da capire l’intelligenza degli animali?”(2016), così definisce l’inverso dell’antropomorfismo, cioè l’“antropodiniego”: «il rifiuto a priori di riconoscere tratti simili a quelli umani in altri animali o tratti simili a quelli di animali in noi» (tr. it. Raffaello Cortina 2016, p. 41; gli autori, però, citano da un saggio di de Waal del 1999). La regola, dunque, sarebbe la seguente: per specie vicine a noi, cresce l’affidabilità dell’antropomorfismo e diminuisce quella dell’antropodiniego; il contrario vale per specie lontane da noi nell’albero della vita.

Una difesa anarchica dell’antropomorfismo

Nell’ultima sezione dello studio, gli autori fanno una panoramica dettagliata sull’alterna fortuna dell’antropomorfismo nella filosofia della scienza dell’ultimo secolo circa, anche se il punto di partenza imprescindibile resta l’idea di Cartesio della radicale differenza di natura e destino tra gli uomini e gli animali. Nel paradigma cartesiano, che ancora nel Novecento esercita la propria influenza in maniera più o meno esplicita, niente può esserci di più sbagliato di proiezioni antropomorfiche sugli animali per capirne il comportamento, per cui la stessa etologia cognitiva sarebbe una sorta di scienza impossibile.

In generale, la filosofia della scienza del Novecento ha posto l’accento sulla necessità di liberare tutte le spiegazioni scientifiche da contaminazioni con la prospettiva umana, ovvero con quello che Francesco Bacone chiamerebbe “idolo della tribù”: nella descrizione dei fenomeni della natura l’impronta dell’osservatore umano non deve mai comparire, pena la caduta il una scienza fantasiosa e antropocentrica. Sul piano degli studi sugli animali, tutto ciò è stato sintetizzato nel cosiddetto “canone” dello zoologo e psicologo britannico Lloyd Morgan, il quale nel 1894 ha stabilito che, se un’azione può essere spiegata attraverso una facoltà psichica di basso livello, non devono mai essere coinvolte facoltà psichiche di un livello più alto. Come abbiamo visto, però, oggi le cose stanno cambiando, e gli sviluppi delle neuroscienze e degli studi sulla cognizione comparata suggeriscono che in diversi casi l’errore non è l’antropocentrismo ma l’antropodiniego: dalla “danza” delle api di von Frisch al “riso” dei ratti studiato da Panksepp, passando per gli innumerevoli studi sul “gioco” negli animali, sembra che un prudente esercizio di antropomorfismo possa condurre lo scienziato a una comprensione più penetrante di certi comportamenti animali “intelligenti”.