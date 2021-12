Precari Covid in scadenza, Nursind: “Si rischia paralisi, contratti da rinnovare”

Gela. Decine e decine di precari Covid in scadenza e senza alcuna notizia in merito a possibili proroghe dei contratti. Il Nursind di Caltanissetta lancia l’allarme sulla situazione che rischia di paralizzare interi reparti. In una nota inviata ai vertici dell’Asp, la segreteria territoriale guidata da Giuseppe Provinzano spiega che “il 31 dicembre 2021 numerosi contratti a tempo determinato sottoscritti con professionisti infermieri e altro personale sanitario durante l’emergenza pandemica, i cosiddetti “contratti Covid”, potrebbero scadere e ad oggi non risulta implementata alcuna iniziativa che vada verso la proroga. Il Nursind, come sindacato delle professioni infermieristiche e ostetriche, auspica che i lavoratori assunti in forza degli avvisi pubblici “emergenziali” come pure quelli in forza secondo gli avvisi pubblici precedenti ma assunti con contratto di lavoro formalizzato in piena emergenza covid, possano vedere tutelata la loro aspettativa ad un rinnovo contrattuale, anche in considerazione degli enormi sacrifici profusi in questo periodo da tutta la categoria infermieristica”.