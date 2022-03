Precari Covid, Nursind: “A fine marzo scadono contratti, confermarli e stabilizzare”

“Il Nursind – affermano Salvatore Terrana e Giuseppe Provinzano – come sindacato delle professioni infermieristiche e ostetriche, auspica che i lavoratori assunti in forza degli avvisi pubblici “emergenziali” come pure quelli in forza degli avvisi pubblici precedenti ma assunti con contratto di lavoro formalizzato in piena emergenza Covid, possano vedere tutelata la loro aspettativa ad un rinnovo contrattuale, anche in considerazione degli enormi sacrifici profusi in questo periodo da tutta la categoria infermieristica”.

Il sindacato ricorda infatti che la pandemia ha portato un incremento dei posti letto Covid e la grave carenza determinata dai colleghi posti in quiescenza e mai sostituiti. Appare evidente come le risorse infermieristiche e di personale di supporto attualmente impegnate sono gravemente insufficienti, oltre ad essere provate fisicamente e psicologicamente dalle precedenti ondate”. Da qui la richiesta di prorogare subito per tutto l’anno i contratti in scadenza.