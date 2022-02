“Precari Covid vanno stabilizzati in Asp”, Di Cristina: “Già presentata interrogazione Pd”

“Arancio e gli altri deputati Ars del Pd Lupo, Cracolici, Gucciardi, Barbagallo, Dipasquale e Catanzaro, hanno fatto un grande lavoro di valutazione e si sono rivolti al governo regionale, che deve dare risposte ai precari della sanità, a partire da quelli che operano nelle strutture del territorio, come l’ospedale “Vittorio Emanuele” – spiega – il Pd andrà avanti fino a quando questi contratti non verranno trasformati in garanzie occupazionali ma anche in nuove risorse umane e professionali da concentrare nelle strutture del territorio, così da rafforzare organici, sempre più ai minimi. Non sono passi che si possano rinviare. Per il Pd, il governo regionale deve dare risposte oppure è meglio che faccia le valigie, prima ancora della scadenza naturale del mandato del presidente Musumeci. Come partito siamo pienamente impegnati e il governo regionale deve dare priorità alla stabilizzazione di questi medici e operatori sanitari”.