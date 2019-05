Premiata alla Camera dei Deputati dalla fondazione “Italia Usa”, Clotilde Zuccarello tra le eccellenze

Gela. Ad appena ventidue anni, con una laurea in tasca in mediazione linguistica all’Università di Palermo, la gelese Clotilde Zuccarello è stata premiata alla Camera dei Deputati, durante un’iniziativa della fondazione “Italia Usa”. La selezione delle eccellenze è stata effettuata in collaborazione con il centro studi Comunicare l’impresa. La giovane studentessa ha ricevuto una pergamena a suggello del riconoscimento come professionista accreditato proprio presso la fondazione “Italia Usa”. Allo stesso tempo, gli è stata concessa una borsa di studio per frequentare il master in “Global Marketing, comunicazione e made in Italy”.