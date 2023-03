Premio “America Innovazione” alla start up di Nardo: tecnologia già tra le buone pratiche Ue

Gela. Lo scorso anno, la tecnologia sviluppata rientrò tra le “buone pratiche” individuate dalla Commissione europea per l’economia circolare e il ciclo sostenibile dei rifiuti. Adesso, ad Antifemo srl, fondata dal chimico industriale Fabrizio Nardo, è stato riconosciuto il premio “America Innovazione” della fondazione Italia Usa. E’ stato promosso in occasione dell’anno europeo delle competenze. Punta a valorizzare talenti imprenditoriali con idee innovative che vengono poi sviluppate attraverso le start up. “Un riconoscimento di prestigio internazionale, che rappresenta una qualificazione e una certificazione di fronte agli investitori”, fanno sapere dalla fondazione Italia Usa. La cerimonia di premiazione si terrà alla Camera dei deputati. Gli innovatori riceveranno una borsa di studio straordinaria per fruire del master online esclusivo della Fondazione Italia Usa in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”. “Non è possibile autocandidarsi al premio – dice Nardo che è Ceo di Antifemo e ideatore della tecnologia NP-bioTech – non avrei mai avuto la presunzione di candidare Antifemo ad un premio così prestigioso. Infatti sul sito della fondazione Italia Usa si legge che i vincitori del Premio America Innovazione e della relativa borsa di studio sono selezionati dalla fondazione stessa, tramite il Registro Imprese e il sistema camerale, sulla base di diversi parametri indicativi dei valori e dei potenziali di competitività e di investimenti innovativi delle startup. Non sono possibili autocandidature”.