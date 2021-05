Premio “Eleonora Lavore”, i concorrenti in semifinale a Roma

“I semifinalisti, oltre a concorrere per la conquista della finale della kermesse canora – precisa il direttore artistico, Giuseppe Lavore – potranno anche avere l’occasione di poter essere scelti per intraprendere percorsi artistici a fianco di importanti nomi del mondo della musica”. Numerosi saranno, infatti, i nomi di fama nazionale che arricchiranno la giuria tecnica della semifinale come i vocal coach Cinzia Corrado, Fabrizio Fersino, Gruppo Luna, Massimo Ferrari, diversi docenti di canto e produttori discografici, tra i quali Vincenzo Esposito, Norma Imbriano, Rolando Dangeli, per citarne alcuni. “Ulteriore visibilità sarà data ai semifinalisti anche attraverso la giuria critica – dichiara il direttore artistico – la quale si occuperà della pubblicazione di alcune loro interviste all’interno di vari settimanali nazionali”. Restano oramai gli ultimi giorni, ma è ancora possibile proporre la propria candidatura inviando un video al 3487780205 o consultando il sito ufficiale del Premio Eleonora Lavore (www.premioeleonoralavore.it) sul quale sarà possibile ottenere anche ulteriori informazioni.