Premio letterario “Miglior lettore”, riconoscimento per la 1^A della Verga

Gela. Una menzione speciale per una intera classe dell’Istituto Comprensivo Giovanni Verga al In occasione della cerimonia di premiazione del Concorso Nazionale “Miglior Lettore”, promosso dall’Istituto Comprensivo “Capuana-Pardo” di Castelvetrano. Un riconoscimento prestigioso per cinque alunni della classe 1A della scuola Secondaria di Primo Grado. Il premio è giunto alla XXIII Edizione ed accreditato dal MIUR. Il gruppo composto dagli alunni Chiara Casciana, Mayla Comandatore, Cristian Fiorisi, Aurora Pisano ed Ettore Trubia, ha ricevuto dalla Commissione giudicatrice una menzione speciale di merito per l’elaborato di tipologia multimediale dedicato al libro “Vacanze all’isola dei gabbiani” della scrittrice svedese Astrid Lindgren.

Questa la motivazione con cui la Commissione ha aggiudicato la menzione speciale all’elaborato: “Il prodotto finale risulta pienamente attinente alle linee programmatiche delle tracce di indirizzo concorsuali, l’impostazione generale è organicamente strutturata e originale, viene esposta in modo fluente con un linguaggio chiaro e corretto, presenta uno sviluppo originale e ben equilibrato, rileva originalità ed organizzazione dell’intreccio e conoscenza dell’argomento affrontato”.

Guidati dal docente referente, prof. Giuseppe Bonaccorso, gli alunni, divisi in quattro gruppi di cinque elementi, hanno vissuto una esperienza assolutamente positiva e costruttiva, all’insegna della promozione e valorizzazione della bellezza della lettura come strumento che unisce.