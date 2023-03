Preparativi anniversario sbarco, Incardona: “Commissione importante, nessuna esclusione”

Gela. “Nessuno ha mai avuto intenzione di escludere la commissione dalla fase di preparazione dell’anniversario dello sbarco alleato”. L’assessore Salvatore Incardona risponde così al presidente della commissione sport e turismo Vincenzo Cascino, che in giornata ha annunciato le dimissioni. Il consigliere ritiene che il ruolo della commissione sia stato di fatto depotenziato dalla costituzione di un gruppo di esperti, incaricato di occuparsi dei preparativi dell’anniversario. “Sono dispiaciuto per quanto detto da Cascino – dice Incardona – penso che le dimissioni dipendano da altro e non certo da un mancato coinvolgimento. Io e il sindaco Lucio Greco abbiamo sempre tenuto informati i componenti della commissione, sia per le vie ufficiali sia attraverso interlocuzioni. Personalmente, sono stato convocato quattro volte e mi sono regolarmente presentato in commissione. Solo una volta, però, sono stato sentito, sulla questione del PalaCossiga. Quando all’ordine del giorno c’erano temi come il museo del mare o l’anniversario dello sbarco, è mancato il numero legale. Anzi, al presidente Cascino ho riferito che sarebbe stata utile una convocazione insieme alla consulta per il turismo, proprio per affrontare il tema. I consiglieri della commissione li ho sempre informati e continuerò a farlo. Spero che il presidente Cascino ci ripensi, il suo è un ruolo importante”.