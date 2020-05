Presa del meridione e fiscalità, ecco la manovra della borghesia settentrionale

Gela. Un essere umano che rinnega suo padre, i suoi antenati, le sue tradizioni, ha perso qualsiasi segno di civiltà e moralità. Così una nazione che rinnega la propria storia, ha perso la sua dignità di essere nazione, cancellato le proprie tradizioni, con tutta la storia che né ricorda la vita passata.

A noi meridionali i piemontesi hanno cancellato la nostra dignità di esseri umani, obbligandoci a nascondere tutta la storia risorgimentale dal 1860, costringendo tutta la popolazione dello stato unito, a non fare cenno sui fatti storici avvenuti con la conquista dei popoli del sud.

I popoli del nord hanno volutamente rimosso non solo dalla memoria, ma anche dagli archivi dello stato e tutta la cultura meridionale e italiana è impegnata a stendere una spessa coltre di silenzio sui fatti accaduti nel regno delle due sicilie, costringendo tutti gli uomini di cultura a cancellare quel periodo storico e a non considerarlo, salvo per la lotta contro il brigantaggio. Noi, ad oggi, viviamo in un caos profondo, dove i valori tradizionali sono completamente spariti, dall’amore per noi stessi all’amore per la patria a quello cristiano osannato dalla chiesa cattolica.

L’egoismo individuale si è instaurato in maniera profonda, in questa società malata, dominata dalla giustizia latente che non riesce a trovare soluzione ai processi trattati. Questi gli insegnamenti dei governi piemontesi a partire da quello retto dal conte Camillo Benso di Cavour, seguito da Bettino Ricasoli, da Urbano Rattazzi fino ai nostri giorni.

Le province meridionali che, nel periodo interessato, subirono deportazioni, prigionia, fucilazioni e restrizioni della libertà, tali da far parlare di “ferocia come dogma governativo”.