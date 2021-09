Prescrizioni esecutive del Prg, affidato incarico per lo studio geologico: scelto Fava

Gela. La revisione delle prescrizioni esecutive del piano regolatore generale è uno degli obiettivi principali del settore comunale urbanistica. Insieme al Piano del demanio marittimo, l’assessore Giuseppe Licata l’ha messa in cima alle priorità. Il piano regolatore necessita di una rivisitazione, che passi anche dalle prescrizioni esecutive. Pare che le bozze della revisione, definite da un professionista esterno, siano già pronte e manca poco per chiudere la procedura, che prevede anche gli elaborati per l’eventuale esclusione Vas. Un passaggio imprescindibile, però, è quello dello studio geologico, che deve accompagnare la revisione. Dopo vari approfondimenti, il settore ambiente del Comune ha provveduto ad affidare l’incarico. Si è proceduto con affidamento diretto al geologo Giuseppe Fava. Sarà il professionista, che ha un passato come presidente dell’assise civica ed è tra i dirigenti locali del Pd, ad occuparsi dell’attività tecnica. Le valutazioni effettuate dai funzionari del settore ambiente hanno ritenuto valido il profilo del geologo, “in possesso di esperienza pluriennale”.