“Presenterò querela contro Gnoffo” Aliotta: “Si dimetta, regolamento è vergognoso”

Gela. Si riserva di “presentare querela”, rispondendo così agli “attacchi personali” mossigli dall’assessore Nadia Gnoffo. L’avvocato Livio Aliotta, presidente della Consulta delle associazioni a tutela dei diversamente abili, ritiene invece priva di ogni riscontro la ricostruzione fornita dall’assessore ai servizi sociali, a partire dal nuovo regolamento per il trasporto disabili. Conferma di avere il pieno sostegno delle famiglie dei diversamente abili e invita Gnoffo a presentare le dimissioni. “Ciò che conferma la bontà delle critiche sollevate dalla Consulta è proprio il fatto che l’assessore Gnoffo, promotrice del regolamento, non abbia fornito alcun valido riferimento a sostegno del testo normativo portato in giunta, non solo non provando affatto la regolarità e la legittimità dello stesso con le fantomatiche sentenze che si limita, alquanto genericamente, a richiamare solo di sfuggita, ma, soprattutto, non facendo riferimento ad alcuna normativa. Auspichiamo, pertanto, in un intervento del consiglio comunale che possa riportare nell’alveo della legittimità normativa e costituzionale il vergognoso testo presentato dall’assessore ai servizi sociali. Per coerenza e onestà intellettuale l’assessore Gnoffo prima di attaccarmi – dice Aliotta – dovrebbe confrontarsi con lo stesso consiglio comunale e, semmai, nella denegata e non temuta ipotesi in cui lo stesso consiglio dovesse apportare le necessarie modifiche, come per legge, o non dovesse approvare il regolamento, l’assessore dovrebbe prendere atto della propria carenza di legittimazione e fiducia politica e rassegnare le proprie dimissioni, così da consentire, finalmente, alla città di poter ricevere tutte le risposte in termini di servizi che l’assessore negli ultimi anni ha negato. Le i stessa dipinge una realtà che non trova conforto nei fatti. Dovrebbe spiegare alle famiglie e alle associazioni come mai ritiene di dover fornire risposte solo alle famiglie che usufruiscono del servizio di trasporto Aias e non invece anche a quelle che portano i propri figli presso i centri di riabilitazione come il centro autismo o i centri di riabilitazione psichiatrica. E ancora forse l’assessore Gnoffo dimentica di essere anche assessore all’istruzione. Dimentica di regolamentare e di erogare il servizio di trasporto scolastico, anch’esso obbligatorio e gratuito come quello verso il centro di riabilitazione Aias. E come mai non eroga il servizio Asacom con regolarità tutto l’anno, per tutte le ore e per tutti i bambini della città? Forse, per l’assessore Gnoffo ci sono famiglie e associazioni che meritano ascolto ed interlocuzione e altre che vanno poste nel dimenticatoio negando loro gli stessi obbligatori e necessari servizi?”.