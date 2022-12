Presidente del tribunale, Tar Lazio: “Nessun vizio nella nomina di Riggio”

Gela. Non ci sono state incongruenze nella scelta che ha portato il Consiglio superiore della magistratura ad individuare il magistrato Roberto Riggio come presidente del tribunale. Il Tar Lazio si è espresso respingendo il ricorso avanzato da un altro magistrato, ormai da anni in servizio a Palazzo di giustizia, il giudice Veronica Vaccaro. Attraverso i legali Gianfranco Fidone, Salvatore Brighina e Rosario Giommaresi, il giudice Vaccaro aveva chiesto di annullare gli atti della nomina di Riggio, ritenendo che il Csm non avesse valutato correttamente i propri requisiti, sia rispetto al parametro delle “attitudini” sia sul piano del “merito”. I giudici amministrativi avevano accolto una prima richiesta dei legali di Vaccaro, per l’acquisizione di atti della procedura che ha portato alla nomina di Riggio, insediatosi nell’estate dello scorso anno. Non ci fu comunque l’accoglimento della sospensiva. Ora, il Tar è entrato nel merito del ricorso. Anche il presidente Riggio si è costituito, rappresentato dai legali Massimiliano Mangano e Michele Cimino. Nelle motivazioni della sentenza, la sezione del Tar Lazio passa in rassegna tutti i parametri di carriera e i titoli che hanno portato il Csm ad esprimersi in favore dell’attuale presidente. Sono ritenuti conformi al dettato normativo. In prima battuta, era stato indicato un diverso magistrato, Maria Rosaria Acagnino, ma poi la procedura andò incontro ad uno stop. Per la successione dell’ex presidente Paolo Fiore l’iter si protrasse per un lungo arco di tempo (in quella fase è stata il giudice Miriam D’Amore a svolgere le funzioni).