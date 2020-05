Presidi ospedalieri scoperti, Fp-Cgil dopo caso “Sant’Elia”: “Sbloccare concorsi”

“Per la delicatezza degli incarichi ricoperti da tutti questi professionisti, per la mancanza di direttori di strutture complesse e a causa dell’arresto delle procedure di assunzione e stabilizzazione del personale dirigente e non in servizio – aggiunge Moncada – si rischia di provocare una paralisi e un conseguente danno irreversibile ai servizi sanitari ospedalieri e territoriali della provincia. Non nascondiamo la nostra preoccupazione per la china che ha preso l’organizzazione della sanità in provincia e siamo consapevoli di essere ancora in piena emergenza Covid, ma non si può attendere oltre. Si dia immediatamente corso a tutte le procedure per i concorsi in itinere, specialmente al “Sant’Elia”, alla copertura di tutti posti vacanti e alle stabilizzazioni di medici, infermieri e di tutto il personale precario in servizio”.