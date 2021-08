Il “Presti” riapre al pubblico ed il Gela FC inizia con un successo

Gela. Buon esordio per il Gela FC nella Coppa Italia di Promozione. Vittoria sconfitto 2-1 ma il risultato poteva essere molto più largo se Miguacca non avesse salvato la sua porta in almeno otto occasioni. Il portiere biancorosso è stato in assoluto il migliore in campo tra i 22 e questo la dice lunga sulla differenza di valori. Gialloneri avanti già dopo otto minuti grazie a Sammartino, schierato come attaccante aggiunto. Lo stesso potrebbe raddoppiare al 27’ ma Miguacca inizia il suo show personale. Tocca a Iannizzotto prima e ad Ascia poi sfiorare il raddoppio, che arriva però al 40’ con la zampata di Ascia sul primo palo.

La partita sembra un monologo giallonero ma al 1’ della ripresa Barresi, in sospetto fuori gioco, riapre il match. Ferlito e Ascia potrebbero triplicare ma il portiere ospite è in giornata di grazia.