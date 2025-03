Presunte irregolarità per il Ccr: “Esposto presentato da ex dipendente, area non a norma”

Gela. I controlli vennero effettuati con maggiori approfondimenti, a seguito dell’esposto presentato da un ex dipendente. I militari della guardia di finanza condussero verifiche nell’area, all’epoca nella disponibilità dell’azienda campana Tekra, usata come provvisorio Centro comunale di raccolta. Vennero riscontrate irregolarità e si ipotizzò una frode, a seguito del contributo economico che periodicamente veniva concesso proprio per adibire aree a Ccr. In aula, davanti al giudice Fabrizio Giannola, la genesi dell’indagine, poi arrivata a processo, è stata confermata dall’ex comandante della guardia di finanza, che si occupò di coordinare l’attività. Tra la fine del 2018 e i primi mesi del 2019, così ha riferito in videocollegamento, vennero condotti almeno tre sopralluoghi nell’area usata da Tekra. Per l’accusa, nonostante il contributo economico concesso, non ci furono interventi per mettere a norma quegli spazi. Sarebbero state riscontrate irregolarità e perdite di percolato. Il militare ha riposto alle domande del pm Gesualda Perspicace e a quelle dei difensori degli imputati. Le accuse vengono mosse a imprenditori e responsabili tecnici di Tekra, Alessio Balestrieri, Maria Cerasuolo, Alberto Manganello, Salvatore Del Prete, Andrea Dal Canton e Giuseppe Scicolone, e inoltre ai funzionari comunali, Valter Cosentino e Roberto Capizzello.