Presunte irregolarità su alcolici arrivati in Italia, titolare market a processo

Gela. Ci sarebbero state presunte irregolarità sulle accise per un carico di alcolici, giunto in Italia dalla Romania e destinato ad una donna, titolare di un’attività commerciale in città. In base agli accertamenti, non vennero pagate le accise dovute all’Agenzia delle entrate. La donna romena, titolare di un market, è finita a processo. Il giudice Ersilia Guzzetta ha confermato la propria competenza territoriale, contestata invece dai legali della donna, gli avvocati Giuseppe Fiorenza e Flavio Fiorenza. Per i difensori, infatti, l’eventuale reato si sarebbe concretizzato direttamente a Brindisi, porto di arrivo delle merci, o eventualmente nell’agrigentino, richiamando l’area di riferimento dell’ufficio delle dogane di Porto Empedocle. I legali, inoltre, hanno sostenuto che per questi fatti c’era già stata una pronuncia, tanto che l’autotrasportatore che si occupava del carico patteggiò.