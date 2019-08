Presunte irregolarità sull’appalto rifiuti a Tekra, ex sindaci e commissario Ato dal gup

Gela. Per i magistrati della procura, vanno rinviati a giudizio. Tra i coinvolti nell’inchiesta sull’affidamento dell’appalto rifiuti all’azienda campana Tekra e sulla successiva esecuzione del contratto, ci sono gli ex sindaci Angelo Fasulo e Domenico Messinese e l’attuale commissario liquidatore dell’Ato Cl2 Giuseppe Panebianco. Dovranno rispondere alle accuse, davanti al gup, il prossimo gennaio. E’ stata fissata l’udienza preliminare. Almeno cinquemila pagine di atti d’indagine e centinaia di intercettazioni telefoniche avrebbero consentito agli inquirenti di fare luce su quello che viene ritenuto un sistema illecito, volto ad aggirare il capitolato d’appalto e a favorire il continuo ricorso alle proroghe. Nell’inchiesta, sono coinvolti anche i manager Tekra, Alessio Balestrieri, Antonio Balestrieri e Maria Cerasuolo, oltre al referente del gruppo Andrea Dal Canton. Accuse mosse inoltre al dirigente comunale Patrizia Zanone, all’ex direttore per l’esecuzione del contratto Valter Cosentino e alla funzionaria dell’Ato rifiuti Concetta Meli. L’inchiesta vera e propria, che ha consentito di ricostruire anche fasi temporali precedenti, sarebbe partita dopo l’incendio della vettura del commissario liquidatore dell’Ato Cl2 Giuseppe Panebianco. L’auto venne data alle fiamme tre anni fa a Caposoprano, all’interno dell’area di parcheggio dello stabile dove risiede. Secondo gli investigatori, ci sarebbero state irregolarità nella definizione del capitolato e della gara, che assegnò l’appalto a Tekra, che continua a gestire il servizio in proroga.