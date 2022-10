Presunte irregolarità sull’uso di gasolio, chiesto giudizio per sei imputati

Gela. La decisione del gup del tribunale dovrebbe arrivare a gennaio. La procura ha insistito per il rinvio a giudizio rispetto alle posizioni di sei imputati. Ci sarebbero state irregolarità sulle imposte per il gasolio ma anche l’uso di documentazione non conforme. L’attività d’inchiesta si è concentrata su un periodo, risalente a tre anni fa. E’ uno dei filoni investigativi che ha toccato proprio il flusso di notevoli quantitativi di gasolio, compreso quello agricolo. Il processo è stato chiesto per Emanuele Lignano, Francesco Militello, Giuseppe Militello, Orazio Cauchi, Giuseppe Bevilacqua e Roberto Pesarini. Le difese si sono opposte, escludendo irregolarità rispetto alla normativa che regola l’uso e il trasporto di gasolio. Secondo le accuse mosse ad alcuni degli imputati, sarebbero stati usati documenti di accompagnamento falsificati.