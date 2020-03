Presunte omissioni per una confraternita, gup acquisisce altri atti: funzionario comunale a processo

In attesa della decisione, un altro dipendente dell’ente è stato rinviato a giudizio. Il funzionario Roberto Capizzello ne dovrà rispondere in dibattimento. All’epoca dei fatti avrebbe avuto compiti di coordinamento per gli interventi nei cimiteri. La difesa, sostenuta dall’avvocato Rita Calò, non ha optato per riti alternativi.