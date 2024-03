Presunte operazioni inesistenti: cadono accuse, doppia assoluzione anche per Pellegrino

Gela. L’ipotesi d’accusa ruotava intorno a presunte società cartiere che avrebbero favorito l’emissione di fatture per prestazioni e forniture però inesistenti. Contestazioni che non hanno trovato riscontro a conclusione del dibattimento. Gli approfondimenti investigativi hanno fatto pervenire a giudizio due procedimenti, con uno schema sostanzialmente analogo, legato a presunte truffe all’erario. Diversi capi di accusa, visto il tempo trascorso, erano ormai prescritti. Il pm Pamela Cellura, per i fatti collocati in periodi successivi, ha comunque concluso per la condanna degli imputati, quasi tutti imprenditori ed esercenti. Il giudice Miriam D’Amore, nel dispositivo, ha invece disposto l’assoluzione nel merito. La formula “perché il fatto non sussiste” ha determinato la doppia assoluzione, in entrambi i procedimenti, dell’imprenditore Gabriele Pellegrino, attuale consigliere comunale. Esiti finali che si aggiungono ad una precedente assoluzione che lo stesso Pellegrino per vicende analoghe aveva già ottenuto. Le verifiche infatti toccarono pure la sua azienda, impegnata nella metalmeccanica e nella progettazione. La difesa, sostenuta dal legale Flavio Sinatra, ha ricostruito rapporti commerciali con le altre società, ritenuti del tutto fondati, portando a riprova i pagamenti effettuati per le forniture di materiale, elettrico e non solo. Attività collegabili ai cantieri che la società, presente in diverse zone della penisola, già allora portava avanti. La procura, in uno dei giudizi, ha concluso invece per la condanna. Nell’altro, per il riconoscimento della prescrizione. Invece il giudice ha pronunciato l’assoluzione nel merito.