Presunte pressioni per fargli accettare le parcelle, imprenditore denunciò: caso di nuovo al gup

Gela. A fine mese, si capirà se sarà accolta l’astensione avanzata dal gup del tribunale. E’ tornato infatti in fase di udienza preliminare il procedimento che tocca due legali del foro locale, gli avvocati Luigi Fontanella e Giuseppe Fontanella. Fu l’imprenditore Salvatore Greco (che è parte civile assistito dall’avvocato Rosario Pennisi) a denunciare presunte pressioni finalizzate a fargli accettare il pagamento di compensi, per i due professionisti, che secondo la procura sono da ritenersi “spropositati”. In base alle contestazioni, anche la procedura di fallimento di una delle sue società edili sarebbe stata attivata su iniziativa di uno dei legali per indurlo a sottoscrivere gli accordi sui compensi. Ci furono inoltre due decreti ingiuntivi sempre destinati a Greco, che era stato assistito dagli imputati in una procedura civilistica. Devono rispondere di estorsione contrattuale. Un primo procedimento, sempre davanti al gup ma per usura, si era concluso con la loro assoluzione, poi annullata dalla Corte d’appello e con conferma della Cassazione. Gli atti sono ritornati alla procura locale, che ha poi proceduto sulla base proprio dell’ipotesi di estorsione contrattuale, così come indicato dalla Corte d’appello nell’annullamento. I legali e i loro difensori di fiducia, gli avvocati Filippo Spina e Giuseppe Scozzari, hanno sempre escluso pressioni o irregolarità. Si sarebbe invece trattato, secondo la loro linea, di un ordinario accordo tra le parti, senza alcuna forzatura.