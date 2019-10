Presunte truffe sulle polizze assicurative, broker a processo: diversi ex clienti hanno denunciato

Gela. Solo due ex clienti, tra quelli che denunciarono presunti raggiri, hanno scelto di rimettere la querela, dopo essere stati risarciti. Molti altri, invece, si costituiranno parti civili nel giudizio che si aprirà nei confronti della broker assicurativa Cinzia D’Immè. I loro legali lo hanno preannunciato, questa mattina, davanti al giudice Ersilia Guzzetta. Il dibattimento non è stato ancora aperto. I magistrati della procura ipotizzano una serie di presunte truffe ai danni di diversi clienti, ma anche un’appropriazione indebita da almeno 60 mila euro, soldi che non sarebbero stati trasferiti alle società per le quali la cinquantenne ha operato. Gli approfondimenti investigativi hanno riguardato un periodo di almeno due anni, fino al 2018. Le presunte truffe ai clienti e i soldi non trasferiti alle compagnie Ama Insurance Brokers e Aspevi Roma srl sono confluite nelle stessa inchiesta. La broker è difesa dall’avvocato Flavio Sinatra. Tra coloro che hanno denunciato di aver pagato le polizze, senza ottenere la copertura assicurativa, ci sono anche degli avvocati.