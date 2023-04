Presunti abusi su una minore, accuse a catechista: Cassazione decide su competenza

Gela. Per la difesa del catechista, accusato di abusi sessuali su una minorenne, il procedimento a suo carico deve rimanere davanti ai giudici del collegio penale del tribunale locale. E’ stato ribadito in Corte di Cassazione. Ieri, la difesa ha esposto questa linea. Per la procura generale, invece, dovrà essere la Corte d’assise di Caltanissetta a giudicare l’imputato. Lo scorso anno, il collegio penale del tribunale gelese sollevò il conflitto di competenza, ritenendo che la decisione sul caso spetti all’assise che invece gli aveva trasmesso gli atti. L’indagine partì dopo le prime ammissioni della minore che frequentava il catechismo in una parrocchia della città. Sono emersi presunti abusi sessuali che l’imputato avrebbe commesso a margine delle attività svolte con i giovani.