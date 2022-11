Presunti abusi sul figlio, padre davanti ai giudici: anche violenze all’ex moglie

Gela. Per la procura, avrebbe commesso abusi sessuali sul figlio, ancora molto piccolo, ed esercitato violenza ai danni dell’ex moglie. Sono gravi le accuse che hanno portato al rinvio a giudizio di un appartenente alle forze dell’ordine, che presta servizio in città. Ieri, si sono tenute le prime attività davanti al collegio penale del tribunale. Il dibattimento non è stato aperto, perché il collegio presieduto dal giudice Miriam D’Amore (a latere Eva Nicastro e Martina Scuderoni) intende valutare con attenzione la competenza, che si ritiene possa ricadere sulla Corte d’assise di Caltanissetta. Lo stesso collegio, in un caso analogo di presunti abusi su una minorenne, ha già sollevato la questione, inoltrando gli atti alla Corte di Cassazione che dovrà decidere. L’imputato, difeso dagli avvocati Luigi Cinquerrui e Salvo Macrì, ha sempre respinto le accuse, negando qualsiasi ipotesi di abuso sessuale sul figlio e di violenza sull’ex consorte.