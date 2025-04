Presunti rapporti irregolari tra spa e altre società, chiuse indagini: confermato sequestro da 3 milioni

Gela. Secondo i pm della procura e i militari della guardia di finanza, i rapporti tra un’importante società per azioni del territorio, la Sital impianti, e diverse aziende satelliti, sarebbero sorti solo per concretizzare operazioni fiscali irregolari, al fine di eludere la normativa, generando una presunta evasione da oltre tre milioni di euro. Le indagini che toccarono sei coinvolti sono state chiuse. L’azienda, che ha sede legale a Roma, è stata al centro di verifiche condotte dagli inquirenti al pari di quelle che fornirono servizi e prevalentemente manodopera. Stando alle accuse, si sarebbe trattato di rapporti solo fittizi, incentrati su una “sovrafatturazione” delle prestazioni. I coinvolti e i loro legali invece hanno escluso anomalie, ritenendo che le prestazioni furono sempre reali e ricostruite dalla documentazione al vaglio degli inquirenti. Il gip, in fase di indagini, dispose il sequestro preventivo di un ammontare di poco superiore ai tre milioni di euro, pari all’entità delle presunte imposte evase. Il provvedimento, lo scorso anno, fu confermato dai giudici del riesame. Una decisione analoga è arrivata dalla Corte di Cassazione. Le motivazioni dei giudici romani sono state rese pubbliche. Non è stato accolto il ricorso avanzato nell’interesse di una dei coinvolti, amministratore di diritto della spa. La procura generale ne ha chiesto il rigetto e per i giudici di Cassazione, come riportato nelle motivazioni, non sono emersi elementi per accogliere le indicazioni difensive.