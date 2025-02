Prevenzione oncologica, a Star Italia il Premio Impresa Umana

ROMA (ITALPRESS) – Piani di prevenzione oncologica offerti gratuitamente a tutti i 40 dipendenti: è l’iniziativa di sostenibilità sociale presa alcuni mesi fa da Star Italia – azienda di Comacchio, in provincia di Ravenna – che le è valsa un riconoscimento significativo e ambìto: il “Premio Impresa Umana 2025″, organizzato da Economy Group in collaborazione, e a fini benefici, con Pane Quotidiano, la più antica onlus di Milano, attiva da 126 anni nella lotta alla denutrizione.”Quando la sostenibilità aiuta le persone a vivere”, è il claim del premio promosso dalla casa editrice che pubblica tra le altre cose il mensile Economy, “ed è sicuramente – si legge in una nota – uno slogan che si adatta perfettamente al caso di Star Italia, che ha puntato sulla prevenzione sanitaria proprio perchè è un’impresa che sulle risorse umane ha costruito il suo successo, sulla loro professionalità gestionale, sulla capacità organizzativa, e dunque su una serie di qualità “intangibili” ma determinanti”.Il Progetto Moringa, cui Star Italia ha aderito, è tra le altre cose un’iniziativa senza scopo di lucro che offre gratuitamente programmi di prevenzione oncologica. Questo progetto è stato esteso a tutti i dipendenti del gruppo, dimostrando l’impegno dell’azienda per la salute e il benessere. Il Premio Impresa Umana è stato ritirato da Massimo Ennio, Ceo di Star Italia. “Orgogliosi di essere premiati per la nostra sostenibilità!”, ha detto.- foto ufficio stampa Economy Group -(ITALPRESS).