Prevenzione tumori, l’Asp punta al riavvio del Pap-test con personale dedicato

“La prevenzione è uno degli aspetti che contraddistingue l’Asp di Caltanissetta a livello regionale – spiega il primario di ostetricia presso il presidio ospedaliero Vittorio Emanuele – ecco perché la riorganizzazione porterà alla stabilizzazione del servizio. L’attuale direttore generale, Alessandro Caltagirone – assicura Palmeri – vuole garantire la presenza di personale dedicato per gli screening del Pap-test senza ricorrere allo straordinario, come invece avveniva precedentemente”. Da alcuni mesi, però, l’ambulatorio al terzo piano dell’ospedale di via Palazzi non ospita più l’importante esame gratuito di prevenzione per le donne di età compresa tra i 25 e 64 anni. “Non si è trattato di una sospensione del servizio – evidenzia Michele Palmeri – ma di una vera e propria riorganizzazione dell’esame di prevenzione del tumore del collo dell’utero durante la pausa estiva”.