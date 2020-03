Prezzi alle stelle per le mascherine, finanza fa scattare sequestri in farmacia centro storico

Gela. Il rischio, più che concreto, è che con l’emergenza ci sia chi voglia speculare sulla vendita dei dispositivi di prevenzione, ad iniziare dalle mascherine. Prezzi alle stelle in città e le forze dell’ordine hanno avviato controlli. I finanzieri hanno effettuato accertamenti in farmacie e rivenditori. Il sequestro è scattato per centinaia di mascherine e i militari sono intervenuti all’interno della farmacia “Bordonaro”. Molti cittadini, negli ultimi giorni, avevano lamentato prezzi eccessivi, quindici euro per una sola mascherina.