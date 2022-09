Prezzi energia alle stelle, niente acqua e crisi infinita: “Agricoltura pronta a chiudere”

Gela. “Gli agricoltori del territorio saranno i primi a fermarsi. La situazione è insostenibile. I prezzi dell’energia e delle materie prime sono alle stelle e continuiamo a non avere acqua”. Nei campi locali, in questa torrida estate, l’emergenza non ha mai allentato la presa. “La politica non ha preso coscienza di quello che sta accadendo. Anche nei programmi dei candidati ci sono pochi riferimenti all’agricoltura. I problemi non ce li hanno solo gli esercenti, i locali, i bar, i ristoranti. Se si ferma l’agricoltura, si ferma chi produce il cibo”, dice Liborio Scudera. Il prezzo del gasolio agricolo è sempre più elevato. Ci sono bollette superiori ai tremila euro. “Senza acqua dobbiamo usare le pompe elettriche”, spiegano gli agricoltori. Inoltre, la produzione è soffocata da prezzi gonfiati ma a guadagnarci sono solo gli intermediari della grande distribuzione organizzata.