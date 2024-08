Prg, uffici comunali impegnati in attività: Morgana, “migliore attuazione previsioni di piano”

L’attività è in itinere e Morgana sta cercando di avere tutti i necessari riscontri, su un tema che da sempre ha toccato la pianificazione urbanistica di una città, fortemente segnata dall’abusivismo. Sul prg si sono tenute prime riunioni, proprio per definire il lavoro da portare avanti, con uffici che comunque sono decisamente sottodimensionati, anzitutto in settori come appunto quello dell’urbanistica.