Prima Categoria, il Gela Calcio riparte dalle riconferme

Gela. Dopo il sesto posto della passata stagione, inizia a prendere forma anche il Gela Calcio di Cristian Paradiso. La novità principale riguarda il direttore sportivo, che quest’anno sarà Rosario Stracquadanio.

Parlando di riconferme, partiamo da mister Maurizio Nassi, che segue la squadra dalla stagione 2021/22, anno della vittoria del campionato di Seconda Categoria e della finale di Coppa Trinacria. Riconfermati per il terzo anno di seguito anche il capitano Gaetano Buttiglieri e il laterale Salvo Pisano. Terzo anno di seguito anche per Bonini, che in più avrà farà parte della dirigenza, e Angelo Russo, giovanissimo classe 2005 che ha debuttato in Seconda Categoria a 16 anni. Secondo anno di fila per l’attaccante Davide Pisano.