Prima categoria, SSD in campo contro il Santa Croce

Gela. Con l’intento di aggiudicarsi anche la vittoria della settima partita di andata del campionato di prima categoria, la SSD Gela, domani pomeriggio alle 14.30, affronterà l’Atletico Santa Croce presso lo stadio di Santa Croce Camerina. Una partita che non desta molta preoccupazione per i biancoazzurri di mister Fausciana che, considerate le qualità riconosciute alla squadra avversaria, dovranno comunque mantenere la giusta concentrazione. “Pretendo la massima attenzione – afferma il mister dei biancoazzurri, Mirko Fausciana – la classifica non è veritiera perché noi conosciamo il reale valore del Santa Croce e posso dire che è una squadra ostica, ma soprattutto ben organizzata”. Partita dopo partita, la SSD Gela ha dimostrato di aver chiaro l’obiettivo che intende raggiungere a fine campionato e non può che ritenersi soddisfatta del primato in classifica mantenuto sinora. Durante la settimana, il mister Mirko Fausciana ha evidenziato alla squadra gli aspetti sui quali ancora era necessario lavorare come ad esempio l’attenzione in campo che nel corso del secondo tempo della partita di domenica scorsa contro il Pro Chiaramonte era risultata carente. “Dopo la prestazione in campo di domenica scorsa abbiamo lavorato molto sull’attenzione – dichiara il tecnico – Credo che i ragazzi abbiano ben capito che l’attenzione non deve mai mancare fino al 95’ della partita o sin quando non finisce tutta la partita. Pertanto – continua – sono contento di come si sono allenati questa settimana”.