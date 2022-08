“Prima Ràma”, Alè espone in città: il suo progetto fotografico al “Civico 111”

Gela. Venerdì 19 agosto, alle ore 18:30, al “Civico 111” di via Senatore Damaggio 111, sarà inaugurata la mostra fotografica di Miriam Alén “Prima Ràma”. La mostra, rimarrà aperta al pubblico dal 19 agosto al 15 settembre. La fotografa Miriam Alé nasce a Gela nel 1996, si laurea presso IED Roma nel 2018 e fin dalla giovanissima età si è dedicata al mondo del reportage e del ritratto, prediligendo una visione antropologica della realtà. Con questa mostra Alé invita lo spettatore ad entrare in casa sua, in punta di piedi, a sentire una storia che la riguarda da vicino. Da un lato, i ritratti del nonno che l’ha cresciuta; dall’altro, i paesaggi che hanno fatto da cornice al vissuto condiviso. Un racconto intimo, dai toni delicati, ambientato in una Sicilia senza tempo, dalle luci ambrate e dalle tinte magenta. Un esperimento di fotografia relazionale tra nonno e nipote curato nell’arco di tre anni, gli ultimi passati insieme. Nell’artista è forte la voglia di distaccarsi dalla narrativa comune che come una nube avvolge la sua città: il tentativo è di scriverne una nuova, di proporre un viaggio alla ricerca dell’onirico nella Gela notturna.