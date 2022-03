Prima rata Tari slitta al 30 aprile, sì giunta: Sicindustria chiede incontro per aziende

Gela. La volontà è di andare incontro alle esigenze di chi ha maggiori difficoltà economiche, soprattutto in una fase che ancora risente degli effetti della pandemia, anche a livello economico. La giunta, ieri, ha approvato una proposta avanzata dal settore tributario. Il termine ultimo per il pagamento della prima rata della Tari 2022 slitta dal 16 marzo al 30 aprile. Il sindaco Lucio Greco e gli assessori hanno sostenuto la proposta avanzata proprio dal settore tributi. L’assessore Danilo Giordano e il dirigente Alberto Depetro hanno individuato le condizioni per assicurare la proroga al 30 aprile. Rimangono invece invariate le altre due scadenze, del 16 giugno e del 16 novembre. Nelle casse del municipio, inoltre, sono rimaste somme per circa un milione di euro, ancora non utilizzate ma che erano state stanziate per i contributi Tari, in favore di famiglie e utenti con redditi bassi.