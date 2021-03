Prima riunione per il Centro dell’idrogeno, al tavolo anche Eni e Sicindustria

L’obiettivo sarebbe arrivare all’avvio del Centro in città. L’avviso è stato da poco pubblicato e per l’amministrazione si tratterebbe di percorrere una strada di riconversione, già partita con Eni, soprattutto attraverso l’idrogeno. “La Regione, attraverso un avviso del dipartimento regionale dell’energia dello scorso 18 marzo – spiegano Greco e Di Stefano ha messo in moto la macchina amministrativa per trovare l’area in cui ubicare questo centro nazionale. Per Gela, che produrrà l’idrogeno verde, su cui si sta spostando tutta l’attenzione, è un’occasione che non si può assolutamente perdere, perchè questo importante centro di ricerca avrà ricadute occupazionali enormi. Basti pensare che, a livello europeo, ci sono in gioco qualcosa come 820 miliardi a livello europeo e 5,4 milioni posti di lavoro, questi infatti sono gli obiettivi da raggiungere entro il 2050, per favorire la decarbonizzazione del sistema energetico e raggiungere gli obiettivi climatici. Serve, però, pianificare bene gli obiettivi e i programmi, perchè manca un quadro chiaro con misure programmatiche di breve, medio e lungo periodo. Il Comune, in tal senso, è pronto a fare la propria parte, proiettato com’è verso un futuro post industriale green e carbon free”.