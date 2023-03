“Prima serve il contratto con Impianti Srr”, Cascino: “Non appoggiamo questo Pef rifiuti”

Gela. I numeri da mettere intorno al piano economico finanziario sul servizio rifiuti, affinché possa avere disco verde in consiglio comunale, non sembrano così certi. Il Pef validato dalla Srr4 ammonta a circa sedici milioni di euro, con nove destinati al servizio mentre il resto si deve ai crediti di dubbia esigibilità e ad altri oneri. “Penso che un Pef di questo tipo possa essere una mazzata per la città, non lo vedo come un rimedio – dice il consigliere della Dc Vincenzo Cascino – perché prevedere tariffe Tari ancora più elevate se la città è oggettivamente sporca e in condizioni che non giustificano queste cifre? A questo punto, meglio rimanere con le cifre attuali, in attesa di valutare meglio e soprattutto di avere un vero rapporto contrattuale con Impianti Srr”. Già il fronte di opposizione ha espresso evidenti difformità rispetto alla linea dell’amministrazione. Il consigliere cuffariano conferma che non ci sarà alcun sostegno a priori all’atto.