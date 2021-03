Prime nomine di Siragusa, Abela vice: Ferrera responsabile organizzativa del Pd

Gela. Oltre quattro ore per un congresso del Pd cittadino, che vuole essere un partito inclusivo, quasi il “partito della città”, preannunciato pochi giorni fa dal segretario provinciale Peppe Di Cristina. In chiusura, il neo segretario locale Guido Siragusa ha confermato la linea. Vecchi e nuovi democratici faranno parte della direzione cittadina, ad iniziare dai candidati che vennero schierati alle amministrative di due anni fa. Oltre a Di Cristina, tra gli altri in direzione ci saranno il deputato regionale Giuseppe Arancio, i consiglieri comunali Alessandra Ascia e Gaetano Orlando, ma anche Miguel Donegani e Calogero Speziale, insieme ad innesti giovani come Salvatore Russotto, Sebastiano Pizzardi e Giuseppe Favitta. Confermati Giovanna Cassarà, Dionisio Nastasi, Carmelo Orlando e Claudia Caizza. La lista complessiva, letta da Giuseppe Gallè, è ancora più lunga. Siragusa ha chiuso sulle prime nomine. Licia Abela è il nuovo vicesegretario cittadino. Maria Ferrera, invece, entra come responsabile organizzativa.