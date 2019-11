Primi carichi per nuovo Tmb, parte la prossima settimana: Ccr rifiuti a Macchitella

Gela. La prossima settimana, anche se non c’è ancora una data ufficiale, verrà inaugurato il nuovo impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti, a Timpazzo. Il sistema, fondamentale per la tenuta del ciclo locale dei rifiuti, prenderà il posto, definitivamente, dell’impianto mobile, in funzione per il tramite di proroghe. Ieri mattina, alla presenza dei vertici dell’Ato Cl2, con il commissario Giuseppe Panebianco, e del consiglio di amministrazione della Srr4, guidato dal sindaco di Riesi Salvatore Chiantia, sono state effettuate delle prove tecniche. Circa venti tonnellate di rifiuti sono state trattate nel nuovo impianto. Per i primi sei mesi, come indicato in un’ordinanza d’urgenza della Provincia di Caltanissetta, il Tmb verrà gestito dall’Ato Cl2, in attesa che entri a regime la società in house, costituita dalla Srr e guidata dall’ingegnere Giovanna Picone. Un passaggio strategico, dato che la società affidata alla professionista palermitana dovrà poi occuparsi per intero del ciclo rifiuti.