Primo giorno alle “Benedettine”, partite lezioni: “Lavori alla Solito in tempi rapidi”

Gela. Gli alunni della “Solito” si lasciano la Dad alle spalle e tornano finalmente a scuola. Ultimati i lavori alle “Benedettine”, il plesso si presenta ora pulito, organizzato e in condizioni ottimali, per accogliere gli studenti per tutto il tempo che servirà per mandare in gara il progetto per la rifunzionalizzazione e la messa in sicurezza della scuola e per completare tutti gli interventi che si sono resi necessari dopo il cedimento di una parte del solaio. Oggi, il suono della campanella è stato accompagnato dal taglio del nastro e da una piccola festa, alla presenza del sindaco Lucio Greco, dell’assessore Cristian Malluzzo, che ha seguito tutti i lavori di presenza e con estrema attenzione, e delle professoresse Dorotea Bennici e Gisella Bacarella. Il primo cittadino, nel ringraziare i bambini con le loro famiglie, il dirigente e il corpo docente, ha voluto rimarcare come gli alunni abbiano tutto il diritto di frequentare in una scuola realmente sicura, arredata di tutto punto e con tutti i sistemi di sicurezza dettati dall’emergenza Covid.