“Priorità ai 120 milioni già del Comune”, Di Stefano: “Pd? Errore il no agli atti”

Gela. “Il piano per lo sviluppo di Melfa? Sono proposte che meritano attenzione. Aveva già provveduto a trasmetterle. L’ho detto però più volte, stiamo attenti a non perdere quello che già abbiamo, circa 120 milioni di euro”. Il vicesindaco Terenziano Di Stefano mantiene alcuni punti fermi. In questi mesi, ha avuto modo di rapportarsi anche con l’imprenditore, scelto come consulente dal sindaco Lucio Greco. “Tutti i contributi sono utili – aggiunge – anche se arrivassero da altri cittadini, indipendentemente dal ruolo ricoperto. Più volte, ho sollecitato l’amministrazione comunale, i dirigenti e l’intero settore, spiegando che progetti innovativi come l’hub della metalmeccanica e il rilancio della portualità sono sfide a lungo termine da accettare. Dobbiamo però muoverci su due binari, quello delle procedure a lungo termine e quello dei finanziamenti che sono già nostri. Parliamo di un totale di 120 milioni di euro. Non si può perdere neanche un euro. Bisogna finalizzare tutti i progetti di “Agenda Urbana”, di “Patto per il Sud”, quelli già finanziati con le compensazioni minerarie, ci sono inoltre l’accordo di programma, le compensazioni Eni, le Zes, il Gal, i 10 milioni per la messa in sicurezza della discarica Cipolla, il finanziamento del nuovo Centro comunale di raccolta e quello per il parco di Montelungo. Servirà lottare politicamente per riavere i 140 milioni della darsena commerciale. Potremmo dirci soddisfatti solo quando tutto questo potenziale si trasformerà in gare per l’affidamento dei lavori”. Il vicesindaco fa capire che la priorità tocca a quello che è già messo nero su bianco e fa parte integrante del programma politico dei pro-Greco. Anche su queste prospettive si è ricostruito il rapporto politico con l’avvocato, che in alcune occasioni sembrava essersi incrinato.