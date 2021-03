“Privati per le aree verdi”, Licata: “Cittadinanza attiva a supporto del decoro”

Gela. Tre parchi giochi, diciannove aree verdi e otto fontane pubbliche potrebbero avere nuova vita grazie all’intervento dei privati. È questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale che mira a darli in adozione in cambio dell’inserimento del nome e della ragione sociale di chi aderirà alla manifestazione di interesse pubblico. Gli interventi di manutenzione straordinaria resteranno a carico del Comune. A lanciare l’iniziativa è stato, questa mattina, l’assessore comunale, Giuseppe Licata, che preferisce puntare sul senso di appartenenza dei cittadini per cercare di raggiungere uno standard accettabile di decoro urbano. Gli interessati, comunque, non potranno modificare le aree pubbliche adottate nè tantomeno inserire tabelle o manifesti pubblicitari. L’unica eccezione consentita è di indicare il proprio nome o ragione sociale. “L’iniziativa rientra nei patti di collaborazione con i cittadini attivi – sottolinea l’assessore al decoro urbano, Giuseppe Licata – al fine di incentivarli e sensibilizzarli attraverso l’adozione di questi beni da parte di coloro che vorranno contribuire ad una loro gestione condivisa, in quanto anche se definiti comunali, sono di tutti i cittadini”.

L’iniziativa si rivolge a un’ampia platea di soggetti, tra privati, associazioni, enti religiosi e organizzazioni di volontariato, soggetti giuridici ed operatori commerciali, per citarne alcuni. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentare entro la fine di aprile e le modalità sono indicate sul sito istituzionale del Comune.