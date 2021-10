Pro Civis, nuovi volontari abilitati al soccorso: “Personale si rafforza”

Gela. Oggi, la Pubblica Assistenza Procivis conta di nuovi soccorritori abilitati al primo e secondo livello, in base al protocollo prescritto dall’assessorato alla salute della Regione siciliana. I volontari della Procivis dopo un percorso formativo e di addestramento hanno raggiunto la qualifica di soccorritori abilitati al servizio 118 presso la sede centrale del Co.Re.Sa. alla presenza del personale abilitato e della Centrale Operativa di pertinenza. Crescono così i soccorritori rafforzando il personale esistente, con nuove leve che potranno raggiungere l’obbiettivo sperato per potere effettuare emergenza sanitaria e rendersi disponibili in città. I nuovi soccorritori sono Francesco Giudice, Ignazio Leotta, Luciano Ferrigno e Giuseppe Martines. E’ possibile iscriversi alla Pubblica Assistenza Procivis di via Ossidiana 23 chiamando la sede centrale allo 0933 938312 oppure al 3349873588. I titoli acquisiti sono validi per fini concorsuali.