Pro-Greco a rapporto, verifica non è conclusa: rimangono distanze tra gli alleati del sindaco

Gela. Si è conclusa intorno a mezzanotte ma in maggioranza non si può parlare di un’intesa per ripartire. Ieri, l’iniziativa l’ha presa il sindaco Lucio Greco, mettendosi al tavolo con i capigruppo della sua coalizione e con i segretari di partito. C’è l’urgenza di trovare una linea condivisa anzitutto per tenere l’aula sul regolamento per il trasporto disabili e in vista delle prossime scadenze, con gli atti finanziari che dovranno essere valutati in un clima sicuramente non facile. All’appello del primo cittadino hanno risposto praticamente tutti gli alleati (anche se qualche assenza c’è stata) ma le distanze rimangono e probabilmente ci saranno nuove verifiche da effettuare. Tra Forza Italia e l’area civica permangono diffidenze notevoli e ieri sera ci sono stati toni piuttosto accesi, anche sul regolamento per il trasporto disabili, banco di prova vero e proprio che ha già fatto emergere enormi differenze di vedute tra civici e azzurri. Forza Italia ha più volte ribadito il pieno sostegno all’assessore Nadia Gnoffo mentre i civici hanno confermato gli emendamenti che saranno trattati in consiglio.